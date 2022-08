Ogni giorno si parla di auto elettriche, la crescita del mercato in Europa non segue l’andamento desiderato, in quanto comunque gli ultimi dati ufficiali parlano di una copertura delle nuove vendite pari al 40% del totale, cifre complessivamente discrete (per l’ultimo quadrimestre del 2021), che potrebbero però essere migliori se i prezzi dei vari modelli fossero più abbordabili per le tasche dei contribuenti.

Nel caso in cui fosse la prima volta che vi avvicinate al mondo delle auto elettriche, tuttavia, dovete sapere che ne esistono di vari tipi, più precisamente full electric, full hybrid e hybrid plug-in, che hanno coperto rispettivamente il 9,8%, il 20,7% ed il 9,1%. Ma quali sono le principali differenze? scopriamole assieme.

Auto elettriche: quali sono i modelli principali