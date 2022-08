Qualche tempo fa era stata svelata ufficialmente in un concept la nuova Audi A6 e-tron. Si tratta di una berlina elettrica che andrà quindi a far parte del nuovo progetto di elettrificazione dell’azienda, dato che a partire d 2026 intende portare sul mercato solo veicoli elettrici. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la nuova vettura è stata avvistata sulle piste di Nurburgring durante alcuni test.

https://youtu.be/xkgMzvllfoA

Audi sta preparando l’arrivo della nuova Audi A6 e-tron: eccola in alcuni test su strada

Audi A6 e-tron sarà una delle prossime vetture del noto marchio tedesco totalmente elettrica. Il suo debutto ufficiale dovrebbe avvenire durante il prossimo anno, ovvero nel corso del 2023. Fino ad allora, l’azienda la sta testando fondo. Come già accennato, infatti, l’auto è stata spiata sulle piste di Nurburgring durante alcuni test su strada.

Da quanto è emerso, è possibile notare come l’auto sia ovviamente camuffata per non lasciare intravedere troppi dettagli. Nonostante questo, possiamo comunque notare la presenza dei fanali sdoppiati sulla parte frontale e dei gruppi ottici sul posteriore. Questi ultimi, rispetto a quanto visto sul concept, sembrano avere una forma piuttosto classica.

Per quanto riguarda le prestazioni, sappiamo che la nuova Audi A6 e-tron potrà contare sulla presenza di due motori elettrici. All’interno ci sarà poi ovviamente tanta tecnologia e sarà presente la nuova piattaforma PPE (realizzata in collaborazione con Porsche). Vi ricordiamo che la nuova berlina elettrica a marchio Audi sarà annunciato nel corso del prossimo anno. Fino ad allora, emergeranno comunque ulteriori dettagli tecnici anche riguardo i prezzi ufficiali.