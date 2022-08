Una delle gioie di guardare il calcio italiano è ascoltarlo nella sua lingua madre. Con tutti i programmi disponibili su Paramount+, puoi scegliere l’opzione della lingua. Ecco quindi come guardare la Serie A in streaming.

Ecco la guida completa

Iscriviti a Paramount+, se non l’hai già fatto. Offrono una prova gratuita di 7 giorni.

Accedi al tuo account Paramount+. Di conseguenza, vai alla pagina della Serie A. Per riassumere, ci sono diversi modi per trovare il menu della Serie A.

Innanzitutto, cerca il riquadro “Serie A” sulla home page. In secondo luogo, seleziona “Spettacoli” e poi “Sport”.

Da qui, scegli la partita che vuoi guardare. Paramount+ carica automaticamente il match con i commenti in lingua inglese.

I passaggi per scegliere l’italiano come lingua differiranno in base al dispositivo che stai utilizzando. Ad esempio, quando si utilizza un browser Web, spostare il puntatore per scegliere l’opzione audio.

Come guardare la Serie A su altri dispositivi

Se stai guardando Paramount + su un dispositivo Roku, i passaggi sono diversi. Per prima cosa, seleziona il match, quindi premi il simbolo dell’asterisco (*). Da qui, scegli l’opzione “Traccia audio”. Infine, scegli l’inglese o l’italiano.

Anche per Apple TV le cose cambiano. Per prima cosa, trova la partita. In secondo luogo, usa il telecomando della tua Apple TV in modo da vedere le didascalie audio sullo schermo. Terzo e ultimo passaggio, scorri verso il basso per scegliere la lingua.

Anche su Fire TV

Selezionare l’italiano su Amazon Fire TV è la procedura più difficile.

Assicurati di selezionare le partite di Serie A solo dalla sezione “Live TV” dell’app. Quindi premere il telecomando per vedere l’opzione didascalia audio. Un secondo dopo, seleziona Inglese o Italiano.

Grazie alla presenza di Paramount+ in ogni singola partita della Serie A, è sicuramente la scelta più ovvia.