Nel periodo (post)pandemia, Google Meet è stato un vantaggio per aziende, famiglie e accademici. Ci consente di effettuare videochiamate praticamente da qualsiasi luogo, su quasi tutti i dispositivi, e di nascondere lo sfondo con opzioni di sfocatura e sostituzione dello sfondo in tempo reale. Google ora sta rendendo questi effetti in tempo reale meno dispendiosi in termini di risorse e perfezionando il loro riconoscimento dei bordi in modo che il tuo background nascosto non venga visualizzato accidentalmente.

Le opzioni di sostituzione dello sfondo in tempo reale in Google Meet includono varie quantità di sfocatura, immagini statiche personalizzate, sfondi video in loop e le opzioni di sfondo immersive aggiunte di recente.

Google Meet, l’aggiornamento è disponibile

Sebbene tu possa scegliere quello che preferisci, noterai che il riconoscimento dei bordi non funziona molto bene, in particolare quando fili, cuffie, copricapi e occhiali sono in primo piano. Google afferma di aver migliorato il sistema Web di Meet, almeno per il momento per quanto riguarda la sfocatura dello sfondo e le scelte di modifica della luce. In futuro, i miglioramenti verranno estesi alle opzioni di sostituzione in background.

Alcuni laptop e altri dispositivi che supportano tecnicamente Meet potrebbero non avere una potenza di calcolo sufficiente per fornire gli effetti di sfondo in tempo reale. Alla luce di ciò, Meet sul Web è stato aggiornato per includere l’elaborazione basata su cloud. Meet, secondo Google, si adatterà automaticamente al tuo dispositivo e passerà dall’elaborazione degli effetti sul dispositivo a quella basata su cloud per evitare interruzioni.

L’elaborazione basata su cloud è preferita per i sistemi con quattro o meno core. Questo miglioramento potrebbe comportare il 30% in meno di lavoro per la CPU del tuo dispositivo e una maggiore durata della batteria sui laptop. La migliore separazione sfondo-primo piano e l’elaborazione basata su cloud per sfondi ed effetti visivi sono aggiornamenti lato server che potresti vedere durante la tua prossima conferenza Meet; le modifiche sono già state implementate per gli utenti idonei.