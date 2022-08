In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ad alcuni ex clienti di WindTre un’offerta di rete mobile molto interessante e con ben 70 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile stuzzica gli ex clienti di WindTre con un’offerta con 70 GB

Alcuni ex clienti di WindTre stanno ricevendo in questi giorni un SMS da parte di Very Mobile. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico virtuale sta proponendo l’attivazione di un’offerta mobile molto conveniente.

Nello specifico, si tratta dell’offerta denominata Very 5,99 70 Giga MNP. Quest’ultima comprende ogni mese 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (con una velocità massima fino a 30 mbps in download e in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 5,99 euro al mese ed i costi di attivazione e della scheda sim sono offerti gratuitamente. Ecco qui di seguito l’SMS inviato da Very Mobile.

“Per te 70 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese se passi a Very entro il 24/08. In più una ricarica omaggio con la promo Cashback! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/promo-v”.

Si tratta quindi di un’offerta di tipo winback ed attivabile quindi dagli ex clienti WindTre soltanto se si è ricevuto l’SMS da parte dell’operatore telefonico virtuale. Come è possibile notare anche dall’SMS, tutti coloro che attiveranno l’offerta potranno usufruire della promozione Cashback. Grazie ad essa, gli utenti potranno ricevere una ricarica in omaggio sul credito residuo della propria scheda SIM.