In questi ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre sta proponendo una nuova offerta di rete mobile che darà filo da torcere alla concorrenza. Si tratta in particolare della nuova offerta denominata WindTre GO 100 Top+ ed ha un prezzo di soli 5,99 euro al mese.

WindTre lancia la nuova offerta WindTre GO 100 Top+ a 5,99 euro

WindTre GO 100 Top+ è una delle nuove offerte winback proposta in questi giorni dal noto operatore telefonico arancione. Come già accennato, di tratta di un’offerta molto conveniente e che darà filo da torcere alla concorrenza (tra cui anche Very Mobile).

Nello specifico, l’offerta in questione propone ogni mese ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di soli 5,99 euro al mese.Oltre a questa, comunque, WindTre ha reso disponibili anche altre offerte winback.

Tra queste, c’è ad esempio WindTre GO 100 Star+. In questo caso, sono sempre inclusi ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti. Il costo però è di 7,99 euro al mese. C’è poi anche l’offerta WindTre GO 100 Flash+. Quest’ultima offre sostanzialmente le stesse cose dell’offerta precedente, ma ha un costo di 8,99 euro ed è rivolta ad alcuni ex clienti.

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili anche con rate da zero euro al mese più un piccolo anticipo variabile. Tra questi device, sarà possibile acquistare ad esempio gli entry-level Xiaomi Redmi 10C, Xiaomi Redmi 10 2022, Oppo A16s e Motorola Moto E32.