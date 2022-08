Kim Kardashian ha annunciato oggi la sua ultima creazione, dichiarando che ha iniziato una collaborazione con il marchio leader Beats per progettare nuove colorazioni per i suoi auricolari wireless Beats Fit Pro.

Il team-up segna la prima collaborazione personalizzata di Beats. Secondo un comunicato stampa ufficiale, Beats x Kim “è un’incrocio tra moda e funzionalità” e vede gli auricolari caratteristici del marchio equipaggiati con l’estetica minimalista caratteristica di Kardashian.

La Kardashian ha sottilmente stuzzicato la collaborazione durante una commissione vestita da Balenciaga a Los Angeles lo scorso autunno, quando è stata vista indossare una versione beta degli auricolari. Ha condiviso in un video di accompagnamento per la nuova campagna in cui ha effettivamente lanciato l’idea della collaborazione a Beats dopo aver iniziato a far dipingere a mano le sue paia personali.

Quando possono essere acquistate

“Questa collaborazione è speciale perché ti consente di mimetizzarti o distinguerti, e Beats è nota per la creazione di prodotti che mettono in mostra l’individualità” ha detto Kardashian in una dichiarazione.

Gli auricolari reinventati ora sono disponibili in tre tonalità neutre approvate da Kardashian, tra cui Moon (light), Dune (medium) e Earth (deep) e vengono spedite insieme alle loro custodie abbinate nelle stesse tonalità.

“Kim ha portato il suo caratteristico stile minimalista nelle prime cuffie personalizzate Beats Fit Pro“, ha affermato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple. “Siamo entusiasti di offrire le cuffie più innovative di Beats in una tavolozza di colori completamente nuova e meravigliosa per gli appassionati di musica e gli amanti della moda allo stesso modo“.

Puoi acquistare la collaborazione Beats x Kim a partire da martedì 16 agosto, online su apple.com/kim e nei negozi a partire da mercoledì 17 agosto.