Google sta ora lavorando a un aggiornamento del suo motore di ricerca che ridurrà il numero di false informazioni e migliorerà il modo in cui istruisce gli utenti aggiungendo più informazioni contestuali. Per dirla in altro modo, Google sta aumentando la portata dei suoi sforzi per sradicare i contenuti falsi in tutto il suo potente servizio di ricerca.

Il testo evidenziato che appare nella parte superiore di una pagina che contiene risultati di ricerca è chiamato snippet e il suo scopo è fornire una risposta rapida. Anche se ci sono riferimenti forniti a sostegno delle informazioni, sembra che ci siano stati casi di frammenti che presentavano una fonte che contraddice la teoria generalmente accettata nella comunità scientifica. Il materiale visualizzato negli snippet in primo piano sarà derivato da ‘diverse fonti di alta qualità’, che è probabilmente il cambiamento più significativo determinato dall’aggiornamento.

Google sta aggiornando il suo motore di ricerca

Il Multitask United Model è il nome del sistema di intelligenza artificiale che Google utilizzerà per eseguire il backup dei frammenti migliori (MUM). L’intelligenza artificiale controllerà attivamente gli snippet in primo piano e farà un riferimento incrociato di tali informazioni con altre fonti per determinare se sono tutte d’accordo o meno o se sono necessarie o meno modifiche. Google afferma che questo ‘metodo ha notevolmente migliorato la qualità e l’utilità…’ degli snippet evidenziati.

Il MUM contribuirà anche alla lotta contro le informazioni ingannevoli impedendo la visualizzazione di frammenti per le domande che non hanno una risposta o che sono considerate aventi una ‘premessa falsa’. Google fornisce il bizzarro esempio di una persona che cerca la data in cui Snoopy dei Peanuts ha ucciso il presidente Abraham Lincoln. Poiché ciò non si è verificato, non è in grado di fornire informazioni precise all’utente, il che potrebbe portare a uno snippet fuorviante o all’impressione errata fornita.

Come risultato dell’aggiornamento, secondo Google, il numero di frammenti basati su queste ‘false premesse’ è già diminuito del quaranta per cento.