Gli auricolari true wireless Galaxy Buds di Samsung hanno dimostrato nel tempo di essere ottimi set di auricolari per chiunque cerchi un paio di auricolari true wireless con una buona esperienza di ascolto, durata della batteria e design. Non sorprende, quindi, che l’azienda abbia rilasciato una nuova variante sotto forma di Galaxy Buds 2 Pro.

Alcuni dei miglioramenti che i consumatori possono aspettarsi con Buds 2 Pro, secondo Samsung, sono l’audio Hi-Fi a 24 bit. Impiegherà anche il codec HiFi SSC di Samsung, che aiuta a fornire un audio di alta qualità senza ritardi, qualcosa che i consumatori provenienti dalle cuffie cablate potrebbero apprezzare. Gli auricolari includeranno anche un altoparlante coassiale a 2 vie per una migliore qualità del suono.

Galaxy Buds 2 Pro sono già disponibili

Oltre a modificare ciò che c’è sotto il cofano, Samsung ha cambiato l’aspetto degli auricolari. Secondo l’azienda, i nuovi auricolari Buds 2 Pro sono più piccoli del 15% rispetto ai loro predecessori e hanno una vestibilità sicura per impedire la rotazione. Questi aggiornamenti, insieme alla classificazione IPX7, possono renderlo un compagno di allenamento ideale per le persone a cui piace utilizzare auricolari wireless originali.

Come previsto, c’è anche ANC, che aiuta a bloccare i rumori di sottofondo in modo da poter ascoltare la tua musica in tutta tranquillità. Samsung sta anche integrando la sua funzione di commutazione automatica, che consente agli utenti di passare facilmente da una sorgente audio all’altra, come il proprio telefono, tablet o persino le smart TV Samsung.

Gli auricolari hanno una batteria da 61 mAh che dura 5 ore con ANC attivo e 8 ore senza, e sono dotati di una custodia da viaggio con una batteria da 500 mAh che dura fino a 30 ore con ANC disattivato. I Galaxy Buds 2 Pro saranno disponibili per il preordine in Graphite, White e Bora Purple.