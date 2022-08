L’estate è arrivata ed è ormai tempo di vacanze. Qualunque sia la vostra meta, preparare bene la valigia è un passaggio fondamentale per essere sicuri di portare tutto il necessario per essere tranquilli.

Che siate diretti al mare o in montagna, alloggiando in albergo o in tenda, avere i giusti accessori sempre a portata di mano rende il soggiorno più semplice. Ecco quindi che tra i tantissimi prodotti Anker disponibili, abbiamo selezionato quelli indispensabili da avere sempre a portata di mano.

Anker Power Bank 525 – Batteria esterna USB-C con 20.000 mAh

Nonostante i moderni smartphone abbiano un’ampia autonomia, consumare tutta la batteria tra musica e foto non è poi così raro. Ecco quindi che un buon powerbank può rivelarsi fondamentale in caso di emergenza. Basta collegare il device e il gioco è fatto. eufy HomeVac H11, aspirapolvere portatile senza fili Dopo una giornata al mare, la sabbia viene trasportata dappertutto. Ecco quindi che avere a portata di mano un aspirapolvere potente e leggero permette di pulire velocemente e a fondo la propria macchina o la tenda. La potenza di aspirazione raggiunge i 5500 Pa e si ricarica tramite porta USB. Anker Portable power generator Se siete desiderosi di avventurarvi nel mezzo della natura, ma non volete rinunciare alle comodità, il generatore da 256 Wh è una soluzione intelligente. È possibile collegare e ricaricare tutti i dispositivi elettronici tra cui anche piccoli elettrodomestici e alimentarli durante il weekend fuori casa.

Anker PowerDrive Speed+ 2, caricatore da auto USB C

Il caricabatterie da auto PowerDrive Speed+ 2 si inserisce nella presa accendisigari di qualsiasi vettura e permette di ricaricare sia smartphone che tablet e perfino laptop. Un accessorio da tenere sempre in macchina per ogni evenienza.

Anker Torcia LED Bolder LC130



Le torce integrate negli smartphone sono utili, ma certamente utilizzare una vera e propria torcia è tutta un’altra cosa. Questa Torcia Elettrica Tascabile utilizza LED in grado di raggiungere i 1300 Lumen. La scocca è impermeabile ed è in grado di resistere anche all’immersione in acqua.