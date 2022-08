Molto spesso i vari operatori telefonici italiani propongono ai propri utenti l’acquisto di un nuovo smartphone tramite vari metodi di pagamento, tra cui anche quello a rate. WindTre, in particolare, sta da poco proponendo ad alcuni suoi clienti l’acquisto di alcuni smartphone anche con rate da zero euro.

WindTre propone tanti smartphone acquistabili con rate da zero euro

L’operatore telefonico WindTre ha lanciato in questi giorni una nuova iniziativa denominata “Operazione Smartphone Incluso”. Grazie a quest’ultima, i clienti con un’offerta attiva potranno acquistare alcuni smartphone con rate da zero euro al mese. Tra questi, ci sono anche alcuni smartphone a marchio Xiaomi.

I clienti interessati dovranno avere una scheda sim WindTre attiva da almeno 6 mesi e dovranno avere un’offerta mobile attiva di almeno 9,99 euro al mese. Dopo di che, potranno richiedere l’acquisto di alcuni smartphone da 24 rate da zero euro al mese. Basterà pagare soltanto un anticipo per lo smartphone.

Tra i dispositivi acquistabili con rate da zero euro c’è ad esempio lo Xiaomi Redmi 10C nel taglio di memoria con 64 GB. In questo caso, gli utenti dovranno pagare soltanto un anticipo di 79,99 euro. In alternativa, sempre di casa Xiaomi è disponibile anche lo smartphone Xiaomi Redmi 10 2022, il quale richiede solo il pagamento di un anticipo di 89,99 euro.

Oltre agli smartphone Xiaomi, con l’operatore telefonico WindTre è possibile acquistare anche altri smartphone di altre aziende. C’è ad esempio l’entry-level Oppo A16s, il quale è disponibile con un anticipo di 69,99 euro e, per i fan di Motorola, c’è anche il Motorola Moto E32 con un anticipo ancora più basso di 59,99 euro.