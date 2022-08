L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente prorogato la gamma di offerte PORT IN fino alla fine del mese in corso. Ricordo che le offerte sono disponibili per tutti i nuovi clienti che intendono richiedere la portabilità del proprio numero.

Per sottoscrivere questa gamma di offerte, disponibile nei rivenditori Lycamobile aderenti, come al solito bisogna sostenere il costo di una nuova SIM e quello per una prima ricarica, quest’ultima di importo variabile a discrezione del negoziante. Ricordiamoci insieme le offerte.

LycaMobile ha prorogato le offerte PORT IN

Come prima, questa gamma di offerte è composta da quattro bundle differenti, denominati PORT IN 5.99, PORT IN 7.99, PORT IN 9.99 e PORT IN EST. L’offerta PORT IN 5.99 include ancora minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati mensile al costo di 5,99 euro ogni 30 giorni.

Passando alla PORT IN 7.99 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile al costo di 7,99 euro ogni 30 giorni. Troviamo poi PORT IN 9.99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico dati mensile al prezzo di 9,99 euro ogni 30 giorni.

Infine la PORT IN EST comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 minuti internazionali verso numeri di alcuni Paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati al prezzo di 10,90 euro ogni 30 giorni. Se il cliente esaurisce tutti i Giga del mese su territorio nazionale, per continuare a navigare deve sostenere un costo di 18 centesimi di euro per ogni MB utilizzato. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.