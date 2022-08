Molti siti internet stanno riportando la notizia di una possibile tempesta solare in arrivo, tale da spegnere definitivamente la luce sul nostro pianeta, causando caos e difficoltà per milioni di consumatori nel mondo.

Siamo a rischio di estinzione? la risposta è ovviamente negativa, una tempesta solare non può essere la causa di una simile conseguenza, più che altro può portare ad importanti blackout, con malfunzionamenti permanenti delle infrastrutture elettriche.

Tempesta solare in arrivo nel mondo?

La maggior parte delle autorità spaziali, tra cui annoveriamo anche la NASA, hanno confermato che nel prossimo periodo si potrebbero verificare varie tempeste solari, anche fino al termine dell’anno corrente. La frequenza sta aumentando sempre di più, preoccupando non poco sia gli esperti, che la popolazione.

Al momento, fortunatamente, il rischio di incappare in una tempesta chiamata Evento Carrington, pare essere assolutamente remoto, solamente nel 1959 si è verificata una simile tempesta geomagnetica, con guasti alla rete elettrica, e difficoltà per la migrazione degli uccelli (dall’altro lato, si vide l’aurora boreale nell’emisfero settentrionale).

Le previsioni non sembrano riservare nulla di buono per il nostro pianeta, il rischio, come avrete ormai capito, non è di una estinzione vera e propria, quanto più che altro di blackout radio o di difficoltà nelle comunicazioni, che potrebbero rendere la vita sempre più complicata e difficile. In questo caso, almeno, nulla ha a che vedere con il cambiamento climatico e le problematiche relative allo stesso.