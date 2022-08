Avevamo anticipato che la versione finale di iPadOS 16 sarebbe stata rilasciata insieme a iOS 16 a settembre. Tuttavia, sembra che mentre iOS 16 sarà molto probabilmente rilasciato a settembre, il rilascio di iPadOS 16 è stato posticipato fino a ottobre, secondo diverse fonti. Questo secondo “persone a conoscenza della situazione” parlando con Bloomberg, che affermano che il ritardo è almeno in parte dovuto al fatto che iPadOS 16 è così ambizioso e potrebbe beneficiare del tempo di sviluppo aggiuntivo.

Stage Manager, una funzionalità già disponibile nelle versioni beta del software, è essenziale per questo aggiornamento. Stage Manager mira a trasformare il multitasking su iPad, con l’obiettivo di migliorare la produttività e avvicinare le funzionalità dei tablet a un Mac. Stage Manager è già stato reso disponibile nelle versioni beta del software. Pertanto, si tratta di un aggiustamento significativo e poiché Apple non lo integrerà in iOS 16, il software per iPhone richiederà probabilmente meno manutenzione.

iPadOS 16 arriverà dopo iOS 16

Apparentemente, consentirebbe anche ad Apple di concentrarsi maggiormente su iOS 16 nelle prossime settimane. Nonostante il fatto che questo aggiornamento del sistema operativo abbia meno urgente necessità di ulteriore attenzione, è possibile che entrambe le versioni ricevano maggiore attenzione a causa del ritardo.

Inoltre, è stato suggerito che questo ritardo comporterà anche il rilascio di iPadOS 16 più vicino al debutto di iPad Pro 2022 e iPad 2022. Questa scoperta dà credito all’idea che il rilascio di questi nuovi tablet non avverrà fino a quando ottobre o più tardi. Queste affermazioni dovrebbero essere prese con le pinze per il momento; tuttavia, il pezzo è stato scritto da Mark Gurman, che ha una comprovata esperienza quando si tratta di conoscenza di Apple.