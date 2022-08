Se stai utilizzando l’applicazione Twitter per Mac in questo momento e stai tentando di avviarla, molto probabilmente incontrerai alcune difficoltà. Ad un certo punto durante ieri pomeriggio, il programma Twitter per Mac ha iniziato a non funzionare quando è stato lanciato per la stragrande maggioranza degli utenti.

Questo problema è stato oggetto di un numero crescente di segnalazioni che hanno iniziato a emergere su Twitter e 9to5Mac ne ha confermato l’esistenza in modo indipendente. Potresti vedere di persona se è il caso tentando di avviare l’app Twitter per Mac. Ci sono buone probabilità che termini bruscamente prima ancora che la finestra sia stata caricata.

Twitter sta risolvendo la situazione

In effetti, l’applicazione si è arrestata in modo anomalo in background per gli utenti macOS che l’avevano aperta prima del verificarsi diffuso di guasti. Questo problema non sembra essere correlato a un aggiornamento che Apple ha rilasciato per il suo software, poiché sta interessando gli utenti su diverse versioni di macOS, inclusa la beta più recente per macOS Ventura.

Al momento non è disponibile una soluzione a lungo termine per questo problema che possa essere implementata. Questo problema probabilmente non verrà risolto fino a quando Twitter non distribuirà una sorta di aggiornamento lato server. Esiste la possibilità che il problema non sia niente di più complicato di un frammento di testo errante che tenta di caricare all’avvio.

Nel frattempo, un certo numero di utenti ha affermato che il problema può essere risolto disinstallando l’app e quindi installandola di nuovo. Secondo i risultati dei test, tuttavia, questa è solo una soluzione temporanea e l’applicazione andrà comunque in crash in pochi minuti.