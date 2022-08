Calo carburanti: ottime notizie per i guidatori, il ritorno alla normalità è ormai vicino

Possiamo dire quasi definitivamente addio ai prezzi di benzina, gasolio e metano risalenti a qualche settimana fa. Se per i primi due, i costi erano e continuano ad essere in calo, ora l’ultimo citato è in netto aumento. Per fortuna però lo sconto di 30 centesimi sulle accise stabilito dai decreti dell’ex Governo Draghi ha già ottenuto l’estensione fino al 21 agosto per poi proseguire fino al termine di ottobre. Ma allora, qual è la situazione attuale sul calo carburanti? Facciamo il punto della situazione.

Calo carburanti: i costi attuali di benzina, gasolio e metano

Il Brent ottiene nuovamente i 100 dollari, sale la quotazione della benzina, scende lievemente quella del gasolio. Benzina self service a 1,86 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,84 euro/litro, Metano prossimo ai 2,4 euro/kg. Dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana si deduce che Eni abbia ridotto di tre centesimi al litro i costi di benzina e gasolio. Per IP, Q8 e Tamoil il calo carburanti su benzina e diesel raggiunge i 2 cent/litro.