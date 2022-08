A partire dal prossimo 1° settembre 2022 l’operatore WindTre aumenterà alcune propri offerte fino a 2 euro in più al mese. Per avvisare i diretti interessati su questa nuova rimodulazione, l’operatore arancione ha già avviato una campagna informativa tramite SMS.

Nella sezione WindTre Informa del sito ufficiale dell’operatore, è stata aggiunta una nuova informativa con lo stesso titolo della precedente, ma in questo caso dedicata a una nuova rimodulazione che prevede soltanto un aumento del prezzo mensile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: nuove rimodulazioni a partire dal 1° settembre 2022

Questa volta, per i clienti coinvolti dalla variazione, le offerte prepagate subiranno un incremento del costo fino a 2 euro al mese, come detto senza alcun aumento per quanto riguarda il traffico dati mensile. Come al solito non si conosce la lista ufficiale delle offerte coinvolte, ma i diretti interessati sono stati informati sulla modifica a partire dal 1° agosto 2022.

Per giustificare la nuova rimodulazione, WindTre specifica che questa arriva a causa delle “mutate condizioni strutturali di mercato derivanti da eventi eccezionali al di fuori del nostro controllo e che incidono sui costi specifici dei nostri servizi“. Vi ricordiamo che, se siete tra i clienti colpiti, che hanno ricevuto l’SMS da parte dell’operatore, potete utilizzare il diritto di recesso.

In questo caso, i clienti dovranno inviare una comunicazione con causale “modifica delle condizioni contrattuali”, come sempre tramite i seguenti canali: lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI; PEC scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it; Area Clienti; punti vendita WindTre; chiamata al 159.