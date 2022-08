Samsung terrà il suo evento Galaxy Unpacked tra poco più di una settimana, dove dovrebbe introdurre il Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Watch 5. Sebbene gli smartphone saranno al centro della scena, l’annuncio di Galaxy Watch 5 sarà degno di nota, poiché si prevede che Samsung presenterà un trio di dispositivi indossabili. Una nuova serie di rendering è emersa prima della presentazione effettiva, fornendo un aspetto ai dispositivi in arrivo.

Tutti e tre i modelli di orologi sono mostrati in varie tonalità e prospettive nelle nuove immagini. Possiamo vedere il modello Pro dell’orologio, che si ritiene sia il più grande del gruppo. A causa delle sue dimensioni maggiori, avrà un display più grande e sarà notevolmente più spesso dei suoi fratelli. Tuttavia, non c’è molto da dire sul modello standard perché sembra quasi identico al modello precedente.

Galaxy Watch 5 Pro e Watch 5 arriveranno il 10 agosto

Insieme ai nuovi rendering di Galaxy Watch 5, abbiamo anche visto i rendering di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 da ogni angolazione e in una varietà di colori. L’evento Unpacked si svolgerà il 10 agosto. La società ha lanciato un nuovo trailer e ha annunciato che gli eventi fisici si svolgeranno a Londra e New York. Samsung si affiderà ancora una volta alla boy band sudcoreana BTS per commercializzare la sua nuova linea di prodotti. In concomitanza con l’uscita, la band rivelerà anche un nuovo video musicale, che sarà proiettato in tutto il mondo in luoghi importanti. Samsung ha attualmente aperto il suo sistema di prenotazione per i suoi futuri dispositivi, offrendo bonus fino a 200 euro. Quindi, se desideri prenotare un Galaxy Z Fold 4 o un Galaxy Z Flip 4, vai sul sito web della società.