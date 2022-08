Un nuovo MVNO italiano chiamato Elimobile è stato lanciato il 16 maggio proponendo quella che definisce come un’offerta supportata da blockchain.

Elimobile è un marchio della società di Mario Colabufo, che si definisce il primo “Social Mobile Operator” che combina criptovalute, metaverso e social network. L’offerta di lancio di Elimobile sarà sostenuta da WindTre e prevede un piano Entry da 4,99 al mese e prevede 30 GB, minuti illimitati e 100 SMS solo per nuovi numeri o se passi mantenendo il tuo numero. Tra attivazione e prima ricarica, il costo iniziale da sostenere è di 14 ,98 €.

Poi troviamo Easy che parte da € 6,99 al mese (gratis il primo mese) che prevede chiamate illimitate, 100 SMS e 60 GB di dati, L’attivazione della SIM costa solo 0,05 €, e in più la società regala 70 elicoin da spendere in Elisium, l’app che ti permette di accedere a contenuti esclusivi, experience dirette con i tuoi idoli e corsi di formazione.

Presente anche un piano premium chiamato Elimobile Elite che prevede a 9 ,99 €/mese GB illimitati per tutto l’anno, poi 120 GB/mese e 100 SMS. Offerta riservata per nuovi numeri o mantenendo il tuo. La copertura è sotto rete WindTre 4G+ e offre velocità di download fino a 1 Gbps e velocità di upload fino a 75 Mbps.

A questo va aggiunto il costo iniziale di attivazione di 9,99 euro e della prima ricarica, altri 9,99 euro. Per un totale di 19 ,98 €.

A marzo, Colabufo ha presentato il token ufficiale di Elimobile – ‘$ELITE’ – basato sulla blockchain Polygon, con la società impegnata a “introdurre la blockchain come elemento strutturale nel concetto stesso di telecomunicazioni” e collegare la sua comunità e i suoi servizi a una criptovaluta per il prima volta.

Un nuovo modo di pagare le bollette

Gli MVNO tendono a cercare espedienti per giustificare la loro esistenza e attirare dati demografici mirati nelle loro offerte.

Questa non è la prima volta che la tecnologia blockchain, meglio conosciuta per il suo ruolo essenziale nelle criptovalute, viene utilizzata per migliorare le offerte di telecomunicazioni mobili.

Nel caso di un semplice MVNO, è possibile utilizzare le blockchain per pagare una moltitudine di cose, comprese le bollette dei telefoni cellulari, anche se non è esattamente chiaro perché questo sarebbe un vantaggio in questo caso.

Sarebbe interessante vedere le implementazione del “metaverso” e della realtà virtuale: tecnologie che si stanno affermando rapidamente come mezzo di intrattenimento.

Resta da vedere come Elimobile integrerà qualsiasi aspetto del metaverso che attualmente esiste nella sua offerta.