Al fine di connettere il mondo dell’arte digitale con quello reale, è nata la “The NFT Gallery“. Si tratta di uno spazio pensato per i collezionisti e i creatori per produrre, ammirare, acquistare opere oltre che imprare di più sul mondo dell’arte digitale e sugli NFT. La galleria sorge a Mayfair, nel cuore della scena artistica di Londra. Sin dalla sua inaugurazione a giugno 2022, The NFT Gallery ha ospitato esibizioni interessantissime. La prima in assoluto è stata la “Surface Tension”, che ha messo in mostra esclusivamente artisti femminili che lavorano nella sfera digitale. Il punto fermo della Galleria saranno proprio le esibizioni presenti che metteranno in mostra gli artisti e le loro opere. Queste sono realizzate attraverso tecnologie innovative ma il loro messaggio passa attraverso il mondo dell’arte tradizionale al fine di raggiungere sia i semplici curiosi che gli appassionati.

Grazie a The NFT Gallery è possibile superare la distanza che separa l’arte digitale da quella fisica in uno spazio dedicato agli artisti e alle loro opere

Le opere presenti all’interno della Galleria possono essere acquistate dai collezionisti. Proprio per rispettare la vocazione tecnologica ed innovativa, sono accettati pagamenti in criptomonete ma anche nelle valute correnti. Il progetto dietro The NFT Gallery è innovativo tanto che la Galleria è la prima nel suo genere in Europa e in Inghilterra. Lo spazio espositivo si articola su due piani per un totale di 270 metri quadrati calpestabili.

La gestione è tutta al femminile e le due fondatrici sono Lynn Rosenberger e Lilien Hornung-Mary. Sono partite dal loro obiettivo di creare uno spazio per gli artisti, i collezionisti e i creatori dove unire digitale e fisico e hanno realizzato questo progetto innovativo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della The NFT Gallery. In questo modo potrete scoprire tutte le esibizioni attualmente in corso e quelle in arrivo.