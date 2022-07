Lo sviluppatore che si occupa di Minecraft ha bandito gli NFT. Mojang Studios, che è di proprietà di Microsoft, dichiara: “Le integrazioni di NFT con Minecraft non sono generalmente qualcosa che consentiremo. Gli NFT e altre blockchain possono creare modelli volti all’esclusione che sono in conflitto con le nostre Linee guida e lo spirito del gioco”.

Un token non fungibile (NFT) è un oggetto digitale che appartiene alla persona che lo ha acquistato. Il processo di acquisto è su un registro inalterabile chiamato blockchain. Mojang afferma che le implementazioni NFT delle aziende su Minecraft, come skin pack o guadagnare premi NFT per attività all’interno del gioco, “creano la proprietà digitale basata sull’esclusione, che non si allinea con i valori di inclusione e giocare insieme”.

La società continua: “La mentalità speculativa sui prezzi e sugli investimenti intorno agli NFT distoglie l’attenzione dal gioco e incoraggia il profitto, che riteniamo non sia coerente con la gioia e il successo a lungo termine dei nostri giocatori”. Nonostante il clamore intorno alla tecnologia quando è stata lanciata, le vendite di NFT sono diminuite del 92%. L’apparente calo è stato particolarmente notevole durante un’asta di NFT del primo tweet del co-fondatore di Twitter Jack Dorsey, inizialmente acquistato per 2,9 milioni di dollari ma rivenduto per soli 280.

Minecraft si oppone agli NFT: l’azienda è contraria a questa tecnologia

È possibile che Mojang possa integrare gli NFT in futuro. La società afferma che sta “prestando molta attenzione al modo in cui la tecnologia blockchain si evolve nel tempo”, ma conclude che “al momento non ci sono piani per implementarla in Minecraft”. Mojang non è l’unico gigante dei giochi a prendere posizione contro gli NFT. L’anno scorso, Valve ha annunciato che non avrebbe consentito NFT o criptovalute sulla sua piattaforma Steam. In un’intervista, il co-fondatore di Valve Gabe Newell ha spiegato che “le persone nello spazio [NFT] tendono a essere coinvolte in molte attività criminali e in molti comportamenti incorretti”.

Epic Games ha affermato che “accoglierà con favore i giochi che utilizzano la tecnologia blockchain a condizione che seguano le leggi pertinenti, rivelino i loro termini e siano classificati in base all’età da un gruppo appropriato”, ma non utilizzeranno tecnologie crittografiche o NFT stessi.