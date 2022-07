Con la versione beta 4 di iOS 16, Apple ha apportato molti grandi cambiamenti e aggiornamenti entusiasmanti alla sua app di messaggistica. ‘iOS 16 include la possibilità di modificare e annullare l’invio di iMessage per la prima volta, anche se con determinati vincoli’, secondo 9to5Mac. Queste restrizioni sono ulteriormente rafforzate nella quarta beta di iOS 16.

Secondo MacRumours, la versione beta più recente di Apple ‘ha un sacco di nuove funzionalità e modifiche riguardanti l’app dei messaggi, l’app domestica, l’app di posta, le notifiche della schermata di blocco e così via’. Secondo The Verge, la cronologia delle modifiche ‘affronta una carenza fondamentale dalla prima implementazione di Apple dell’editing di iMessage’.

iMessage introdurrà alcune funzionalità in iOS 16

‘Senza una cronologia, la funzione di modifica potrebbe essere utilizzata per modificare i messaggi dannosi dopo che sono stati inviati’, secondo la ricerca. Secondo lo studio, anche se un aggiornamento Apple che mostra una minuscola notifica ‘Modificata’ avvisa gli utenti che ‘qualcosa è cambiato’, è improbabile che l’utente ‘riesca a decifrare ciò che è stato dichiarato per la prima volta’.

Secondo l’articolo, le modifiche consentiranno agli utenti di scambiarsi messaggi e visualizzare le modifiche apportate. Sorprendentemente, la fonte continua dicendo che iOS 16 beta 4 riduce la finestra di possibilità dell’utente per annullare un iMessage. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alle versioni precedenti di iOS 16, in cui gli acquirenti avevano una finestra di opportunità di 15 minuti. ‘Con l’aggiornamento di oggi, quel tempo è stato drasticamente ridotto a due minuti.’ Tuttavia, hai 15 minuti per apportare modifiche a un messaggio.

Nel frattempo, quando un utente seleziona l’opzione di abbonamento nell’app Netflix per iOS, nella finestra pop-up viene visualizzato un messaggio che afferma che Apple non è responsabile per le transazioni effettuate. Quando l’utente sceglie di continuare, l’app lo invia al sito Web ufficiale, dove può completare i passaggi rimanenti della transazione di acquisto dell’abbonamento.