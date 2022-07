Il volantino Expert presenta offerte veramente inedite, atte a favorire l’acquisto di innumerevoli altri prodotti di tecnologia generale, garantendo nel contempo un risparmio praticamente senza pari in Italia.

Gli utenti che al giorno d’oggi sono interessati all’acquisto, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oltre che online sul sito ufficiale, dove si trovano gli stessi prezzi, ma con consegna a pagamento presso il domicilio (a prescindere dalla cifra spesa o raggiunta).

Expert: ecco quali sono i nuovi prezzi da non perdere

Volete risparmiare sull’acquisto di uno smartphone Apple? da Expert potete pensare di acquistare, ad esempio, un buonissimo Apple iPhone 11, pagandolo solamente 549 euro, un prezzo di tutto rispetto sebbene comunque si tratti a tutti gli effetti di un modello particolarmente datato, in vendita sul mercato italiano da più di 2 anni.

Discorso diverso per quanto riguarda Samsung e Android, all’interno del volantino Expert si trovano tantissimi prodotti in promozione, anche recenti e di fascia alta, come Galaxy S22, il cui prezzo è di 699 euro, passando per Galaxy Z Flip3, in vendita a 599 euro, oppure anche il Galaxy S21 FE, ottimo per rapporto qualità/prezzo, data la richiesta finale di soli 449 euro.

Gli sconti ed i prodotti sono acquistabili sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, ricordiamo comunque che i singoli prezzi sono visibili proprio su quest’ultimo, per poi decidere in autonomia se recarsi in un negozio fisico.