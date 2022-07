Il volantino di Euronics è assolutamente ricco di offerte anche al 50%, pronte sicuramente a fare la differenza nel mondo della rivendita di elettronica, ricchissimo di prezzi bassi e convenienti.

La soluzione che potete trovare elencata direttamente nell’articolo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente presso gli stessi, e prestando particolare attenzione al socio di appartenenza. Le condizioni di vendita sono invariate, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Euronics: offerte a non finire con ottimi prezzi per tutti

I nuovi prezzi lanciati da Euronics possono davvero aiutare gli utenti a spendere cifre più basse, anche rateizzando il pagamento a partire dal mese di Gennaio 2023 (quindi godendo dei prodotti per tutto il 2022, “a costo zero”).

Gli sconti più interessanti sono più che altro legati alla fascia che rientra nei 500 euro di spesa, e riguardano precisamente Galaxy S21 FE, disponibile a 420 euro, come anche il bellissimo Oppo Find X5 Lite, di recentissima commercializzazione, proposto alla modica cifra di 449 euro.

Tutti i prodotti elencati sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che comprendono la garanzia della durata di 24 mesi, affiancata dalla possibilità di godere della versione no brand, in modo da essere sempre sicuri di ricevere aggiornamenti tempestivi del sistema operativo, in modo da non perdere nemmeno una patch di sicurezza di Android o similari. I dettagli sono comunque raccolti direttamente online sul sito ufficiale.