Truffa ai danni degli anziani: il nuovo trucco dell'abbraccio, derubata 91enne

Bisogna stare molto attenti, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. Proprio durante la scorsa domenica, al ritorno dal mercato, un’anziana di 91 anni di Borghetto Lodigiano, a subito un furto in pieno centro con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio.

Questa truffa è una delle più diffuse soprattutto ai danni delle persone in età avanzata. L’anziana è stata improvvisamente “abbracciata” no una donna che aveva come obiettivo un oggetto d’oro. La povera signora ha tentato in tutti i modi di sottrarsi alla ladra, che alla fine l’ha anche spintonata rischiando di farla cadere al suolo.

Truffa e anziani derubati con la tecnica dell’abbraccio: successe anche a gennaio

Queste furono le parole da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale espressa e tutta la sua soddisfazione dopo che i militari dell’arma dei Carabinieri riuscirono a sgominare un’intera banda:

“Furti, rapine e aggressioni nei confronti dei nostri pensionati, spesso avvicinati con attenzioni particolari nei pressi di cimiteri e supermercati, chiese e sulle porte di casa per impossessarsi di denaro o oggetti preziosi. A bloccare questa tragedia, che ha colpito quest’estate gran parte della provincia di Treviso, è stato il comando provinciale dei Carabinieri che finalmente è riuscito a rintracciare i responsabili“.

Queste le rapine di cui l’organizzazione fu incolpata: