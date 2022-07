L’ultima truffa ha dell’incredibile. Molte persone sono cascate nell’inganno riguardante il concorso Amazon per prodotti restituiti, ricevendo anche il messaggio diventato poi virale sui loro profili WhatsApp e Facebook.

In base a recenti notizie trapelate in rete, pare che un gruppo di hacker stia seminando il panico con questo nuovo raggiro. Infatti, anche grazie al Prime Day di qualche giorno fa, il tutto ha preso piede velocemente.

Al 2022, quindi, si va ad aggiungere un’altra brutta truffa che ha coinvolto moltissime persone. È fondamentale correre ai ripari e capire come evitare un’attacco di questo tipo che ci mette seriamente a rischio.

Truffa Amazon: come riconoscerla e difendersi

In soldoni, si parla di un presunto concorso di Amazon con 10.000 prodotti disponibili per tutti. Il messaggio di testo contente questo concorso sta girando tantissimo su WhatsApp, ma anche su altri canali non si scherza. La truffa si sta espandendo in ogni modo.

Ma qual è lo scopo della truffa? Ovviamente, rubare denaro dai nostri conti correnti. Infatti, in seguito ad uno strano questionario che i malintenzionati ci faranno compilare, vi verrà richiesto il pagamento di una piccola somma con carta di credito.

Sarà proprio in quel momento che i malintenzionati andranno a rubare i vostri dati sensibili e, di conseguenza, recarsi sui vostri home banking rubando ogni centesimo presente sul vostro conto.

Questa truffa è un classico ma più elaborato phishing. Come abbiamo detto anche in altri articoli, l’azione principale da non compiere è fornire i propri dati sensibili a queste persone. Cercheranno con ogni scusa di estorcerceli, ma dobbiamo conoscere la truffa ed essere più furbi di loro.