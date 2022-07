Continua la vicenda che ha visto coinvolti il noto CEO di Tesla, ovvero Elon Musk, e Twitter. Come sappiamo, l’imprenditore ha deciso di sospendere la trattativa per l’acquisizione del social network. Quest’ultimo, come era facile immaginare, ha però avviato un procedimento giudiziario nei confronti di Musk.

Twitter fa causa a Elon Musk per la sospensione dell’acquisizione del social

Il noto CEO di Tesla e SpaceX avrebbe dovuto acquisire in questi mesi il social network Twitter. Si trattava di una trattativa piuttosto importante e soprattutto dell’elevato valore di ben 44 miliardi di dollari. Come sappiamo da diversi giorni, Musk ha deciso di ritirarsi e di sospendere l’acquisizione.

È arrivata però subito la risposta da parte di Twitter. Il noto social network ha infatti avviato un procedimento giudiziario nei confronti del CEO di Tesla. L’intento è quello di far completare l’acquisizione a Musk. Quest’ultimo avrebbe infatti violato un accordo preso ad aprile 2022:

“Nell’aprile 2022, Elon Musk ha stipulato un accordo di fusione vincolante con Twitter, promettendo di fare del suo meglio per portarlo a termine. Ore, meno di tre mesi dopo, Musk si rifiuta di onorare i suoi obblighi nei confronti di Twitter e dei suoi azionisti perché l’accordo che ha firmato non serve più a soddisfare i suoi interessi personali.”

Sembra inoltre che Twitter non voglia perdere tempo, anzi, sta cercando di fare di tutto per concludere la vicenda al più presto. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, la società vorrebbe portare a termine tutta la vicenda entro il mese di settembre 2022.