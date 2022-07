Xiaomi 12S Ultra è l’ammiraglia premium dell’azienda per l’anno 2022. Viene fornito con una miriade di funzionalità e fa parte della prima ondata di smartphone a marchio Leica prodotti da Xiaomi. Sebbene il telefono possa essere acquistato solo in Cina per 5.999 yuan (circa 800 euro), sembra che ora abbiamo una stima di quanto costa la produzione.

Secondo l’analisi della distinta base che Counterpoint Research ha compilato per Xiaomi 12S Ultra, il prezzo per produrre il modello base con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione è di circa 500 euro. Secondo la società che effettua il monitoraggio, il costo era quasi interamente costituito dai sottosistemi di elaborazione, visualizzazione e fotocamera.

Xiaomi 12S Ultra costa circa 800 euro

Tuttavia, questo non indica che Xiaomi guadagni circa 300 euro sulla vendita di ogni 12S Ultra perché la distinta base non tiene conto di spese come ricerca e sviluppo, marketing e altre forme di lavoro. Nonostante ciò, la stima è stata fatta qualche anno dopo che Xiaomi si era impegnata a mantenere un margine di profitto del 5% sui suoi smartphone.

Dato che il Mi 11 Ultra è stato il primo telefono di punta premium rilasciato dall’azienda, potremmo essere in grado di ottenere alcune informazioni dalla sua introduzione un anno fa. L’azienda aveva riferito in precedenza che “manterremo sempre un margine di profitto complessivo del 5% su tutta la nostra attività hardware. ”

La dichiarazione dà l’impressione che vi sia un certo margine di manovra per determinati prodotti per avere margini di profitto superiori o inferiori a quelli dichiarati, a condizione che il margine di profitto per l’industria hardware complessiva sia limitato al 5%.