Notizia bomba quella che è emersa in queste ore. Da diversi mesi si parlava ormai dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. A quanto pare, però, le cose sono cambiate. Il CEO di Tesla ha infatti da poco comunicato di voler rinunciare all’acquisizione del noto social network. Il motivo sembrerebbe essere legato alla presenza di un numero elevato di account falsi e diversi spam.

Elon Musk ha deciso di sospendere l’acquisizione di Twitter

Sembra quindi un addio quello tra Elon Musk e Twitter. Dopo una lunga trattativa con un’offerta di ben 44 miliardi di dollari, il CEO di Tesla e SpaceX ha deciso di sospendere l’acquisto del noto social network. Come già accennato, le motivazioni sarebbero legate ad un numero fin troppo elevato di account falsi e spam. I dati forniti al riguardo dal social, infatti, non sarebbero stati ritenuti verificabili da Musk. A detta di Twitter, questi account rappresentano solo il 5%, mentre il CEO di Tesla crede tutt’altro. Musk, comunque, ha detto di voler sospendere l’acquisizione a causa di “una violazione sostanziale di molteplici disposizioni dell’accordo“.

La storia però non finirà qui. In seguito alla decisione di sospendere l’acquisizione, Twitter ha deciso di rispondere facendo causa a Musk in modo da far portare a termine gli accordi presi in precedenza. Come già detto in precedenza, infatti, questa trattativa era piuttosto importante e dal valore economico enorme di 44 miliardi di dollari. Vedremo dunque come evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane. Le prime conseguenze negative, comunque, sono già evidenti, dato che il titolo di Twitter ha già subito un crollo del 9% in borsa.