Oggi Twitter introduce “Unmentioning”, un nuovo strumento che ti dà un maggiore controllo sulle tue menzioni. Come suggerisce il nome, questa funzione ti permette di escluderti letteralmente dalla narrazione, permettendoti di terminare una conversazione su Twitter una volta per tutte.

Twitter ha rivelato lunedì il nuovo strumento Unmentioning. Ha lo scopo di consentirti di “prendere il controllo delle tue menzioni e uscire da una conversazione” a cui non desideri più partecipare. Twitter per iOS è tra le piattaforme e i dispositivi che abilitano la funzione.

Twitter ha rilasciato l’aggiornamento per Web, iOS e Android

Tocca il menu a tre punti sul tweet in questione per uscire dalla conversazione. Noterai una nuova opzione per “abbandonare questa chat” da lì. Quando selezioni questa opzione, Twitter spiegherà cosa succede quando esci da una conversazione; il tuo nome utente rimarrà, ma verrà rimosso dal tweet originale e da tutte le risposte, nessuno può richiamarti di nuovo in questa chat e non riceverai più notifiche, ma potrai comunque visualizzare la conversazione.

Quando confermi il tuo desiderio di uscire dalla conversazione, il tuo nome utente verrà rimosso da tutti i tweet in quel thread. Ciò significa che gli altri utenti non saranno in grado di leggere il tuo profilo e le eventuali risposte non includeranno il tuo tag.

Questo è uno degli strumenti più recenti introdotti da Twitter per aiutare a combattere gli abusi sulla piattaforma. Secondo l’azienda, lo scopo di questo strumento è aiutare i clienti a sottrarsi a attenzioni indesiderate. Inoltre, l’azienda sta continuando a testare una nuova funzione “Modalità di sicurezza” che impedisce ai troll di apparire nelle tue menzioni.

La nuova funzionalità Unmentioning su Twitter è ora disponibile per tutti gli utenti su tutte le piattaforme, incluso Twitter per iOS, Mac e il Web.