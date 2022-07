Carl Pei si prepara a rivelare il suo piano generale con il debutto del telefono Nothing (1). Ora che il dispositivo è pronto per essere rilasciato, l’azienda rilascia continuamente dettagli online. Invece di rivelare le specifiche tecniche, l’azienda sta mostrando altre informazioni come le viste dietro le quinte della creazione dell’azienda e dello sviluppo del telefono. Inoltre, l’azienda ha mostrato la catena di montaggio, il design e lo sviluppo del Glyph.

In un recente teaser di TikTok, l’azienda ha rivelato che il prossimo telefono includerà uno scanner di impronte digitali in-display. È una conferma interessante, perché anche nel 2022 non tutti i dispositivi hanno seguito l’esempio.Nel 2022, la serie Apple iPhone 13 non include uno scanner di impronte digitali in-display e manca completamente di uno scanner di impronte digitali, poiché l’azienda continua a dare la priorità a Face ID. Secondo i rapporti, anche la serie iPhone 14 mancherà di questa capacità. Carl Pei ha promesso che Nothing Phone (1) sarebbe stata la vera “alternativa Android” all’iPhone. In termini di biometria, lo smartphone va al di là di ciò che offre Apple.

Nothing Phone (1) sarà disponibile il 14 luglio

Tuttavia, vale la pena sottolineare che il telefono Nothing (1) dovrà mostrarsi in questo mercato competitivo. Lo smartphone include software e un design diverso, tuttavia è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778+. Secondo l’azienda, questo chipset è più che sufficiente e gli utenti non vogliono un SoC di punta.

Il tempo dirà se questa è una strategia praticabile, ma pensiamo che l’azienda voglia giocare con un prezzo basso, simile a come ha fatto OnePlus One in passato. Tuttavia, portare un chip della serie Snapdragon 8 a prezzi di fascia media non è più concepibile. In ogni caso, il tablet avrà uno schermo OLED da 6,55 pollici con refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone include anche “Glyph”, che è una serie di LED che possono lampeggiare per varie notifiche.

Il telefono Nothing (1) sarà disponibile in Europa, Regno Unito, Medio Oriente, Asia e Australia. Il telefono costerà circa 470 euro e non sarà disponibile negli Stati Uniti. Lo smartphone sarà disponibile il 12 luglio.