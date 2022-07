Microsoft ha cambiato in modo significativo il suo programma Insider dividendo il suo gruppo di tester software volontari in due team. Secondo l’aggiornamento di Microsoft al suo canale Beta, entrambi i gruppi potranno testare la prossima edizione 22H2 di Windows 11, tuttavia le funzionalità disponibili per ciascun gruppo saranno diverse.

Il numero di build verrà aumentato artificialmente per alcuni tester, noti come Windows Insider. Coloro che acquisiscono la versione 22622.xxx potranno provare alcune nuove funzionalità, mentre coloro che si attengono a 22621.xxx le avranno disabilitate nel codice per impostazione predefinita.

Windows Insider, il programma beta si aggiorna

Detto questo, la stragrande maggioranza di Windows Insider riceverà l’aggiornamento 22622.xxx e coloro che sono bloccati su 22621.xxx potranno verificare la presenza di aggiornamenti e quindi eseguire l’aggiornamento a 22622.xxx.

Ciò consentirà a Microsoft di testare l’emissione di aggiornamenti con alcune funzionalità disabilitate, consentendogli di comprendere meglio come potrebbe procedere con gli aggiornamenti incrementali e di modificare il codice per abilitare nuove funzionalità in futuro.

“Confrontando i commenti e le statistiche sull’utilizzo di [Windows] Insider in questi due gruppi, saremo in grado di valutare se una funzionalità sta causando problemi di stabilità”, ha spiegato la società. “Alcuni [Windows] Insider a cui erano state fornite funzionalità precedenti potrebbero vederle scomparire” poiché l’azienda divide la sua assistenza in due gruppi. Questi possono essere ripristinati installando un pacchetto di abilitazione, che la società ammette “non è l’ideale”.

L’ultima versione di Windows 11, 22622.290, avviserà gli utenti che copiano un numero di telefono di chiamarlo. Il sistema operativo consiglierà inoltre agli utenti di aggiungere le date copiate ai propri calendari. Inoltre, 22622.290 consente ai membri di OneDrive di gestire i propri account e la fatturazione dal menu Impostazioni nativo invece di dover navigare alla pagina online. Altri miglioramenti includono correzioni e modifiche a Esplora file.