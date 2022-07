Oppo sta ora passando all’ultima edizione della sua skin software dopo aver svolto un lavoro ammirevole con le revisioni di ColorOS 12. L’azienda ha recentemente lanciato il beta test chiuso di ColorOS 13 per un numero limitato di dispositivi. Oppo è ancora a pochi mesi dal rilascio della versione aggiornata di ColorOS, ma nel frattempo una fonte affidabile ha svelato alcune intriganti foto tratte dalla versione beta del software, che dimostrano la nuova UI e funzionalità.

Tipster Digital Chat Station ha pubblicato una serie di screenshot del sistema operativo ColorOS 13 di Oppo. Alcuni dettagli affascinanti sono mostrati dagli screenshot. Ad esempio, il menu Impostazioni è stato aggiornato. Anche alcune app e menu di sistema sono stati ridisegnati, con più spazio bianco e lettere più grandi.

ColorOS 13, l’aggiornamento arriverà presto

Inoltre, il nuovo sistema operativo aumenterà la conservazione in background e l’adattamento di piccole finestre. Secondo le immagini, il menu delle impostazioni di ColorOS 13 offrirà diversi effetti di commutazione delle schede come il design predefinito, finestra, prisma, quadrato e altri. Oppo ha rinominato Oppo Sans in OPlus Sans, come si vede nelle immagini. Questo dovrebbe essere correlato al cambio di posizionamento di OnePlus quest’anno.

ColorOS 13 consentirà inoltre agli utenti di espandere le dimensioni delle cartelle nella schermata iniziale. Di conseguenza, è possibile accedere istantaneamente alle app premendo sulle icone anche al di fuori della cartella. Secondo i rapporti precedenti, il design UX sarà estremamente simile a HydrogenOS di OnePlus.

Come affermato in precedenza, Oppo ha già iniziato a reclutare un numero limitato di utenti per il beta test chiuso. I test pubblici potrebbero iniziare ad agosto, secondo l’azienda. In base alle tempistiche, prevediamo che la ColorOS 13 sarà rilasciata a metà agosto.