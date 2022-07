L’operatore WindTre ha recentemente iniziato a proporre il nuovissimo Samsung Galaxy S22 a rate minori di 15 euro al mese. WindTre ha deciso di rilanciare il precedente spot con Fiorello già utilizzato per lo stesso pacchetto a prezzo più alto.

Tra le promo lanciate dall’operatore c’era anche il nuovo costo promozionale per lo smartphone Galaxy S22 5G 128GB, che se abbinato con l’offerta Smart Pack Protect Galaxy S22 Edition può essere infatti ottenuto al nuovo prezzo di 14,99 euro in più al mese per 30 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22 con WindTre

Durante lo spot pubblicitario, Rosario Fiorello si trova ad essere ospite di una serata di gala. Attorniato dai flash di fan e fotografi, a un certo punto il brand ambassador di WindTre si accorge di aver lasciato il suo smartphone in macchina. Al contempo, anche il suo autista si rende conto della dimenticanza e i due si corrono incontro in una scena in slow motion, immortalata con la tecnologia Nightography del Galaxy S22.

L’agenzia che ha ideato lo spot è Wunderman Thompson, la casa di produzione è Alto Verbano, mentre Editing e post produzione sono a cura di XLR8. Infine, la musica è di Human We Are e la casa di produzione audio è Trebelrebel. L’offerta di rete mobile Smart Pack Protect Galaxy S22 Edition prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga fino in 5G, il tutto a partire a un prezzo mensile scontato a 14,99 euro al mese.

Dal 20 Giugno al 31 Luglio 2022, salvo eventuali cambiamenti, Galaxy S22 5G 128GB è disponibile come detto a 14,99 euro in più al mese per 30 mesi. Per quanto riguarda invece gli altri due modelli, come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, Galaxy S22+ 5G 128GB è abbinabile a 25,99 euro in più al mese per 30 mesi, mentre Galaxy S22 Ultra 5G 128GB è disponibile a 28,99 euro in più al mese per 30 mesi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.