La dinamicità dell’Urban Air Mobilty sta diventando davvero eccezionale, tanto che in Italia stanno prendendo vita delle iniziative che hanno lo scopo di procedere sempre più verso il suo sviluppo.

Una di queste riguarda una notizia dell’anno scorso riguardante gli Aeroporti di Roma, Aeroporto di Venezia, Aeroports de la Cote d’Azur e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, i quali avevano deciso di realizzare una nuova società chiamata “Urban Blue”. Lo scopo principale era lo sviluppo delle infrastrutture di mobilità aerea urbana in tutto il globo.

Vertiporti e mobilità aerea avanzata: Roma “capitale” dei voli commerciale

Di recente, è sorta una collaborazione tra Leonardo e Aeroporti di Roma, dove verranno testate nuove soluzioni per sviluppare nuovi vertiporti.

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha dichiarato che la sua società sta lavorando affinché la progettazione di vertiporti sia facilitata. Tuttavia, lanciare le prime operazioni commerciali tra l’aeroporto di Fiumicino e la città di Roma nel 2024 è l’obiettivo principale. Laurent Sissmann, Senior Vice President Unmanned Systems di Leonardo, ha dichiarato a riguardo:

“Facendo leva sulle competenze di Leonardo nella gestione del traffico aereo di piattaforme manned e unmanned, siamo in grado di proporci come uno dei partner tecnologici di riferimento di Aeroporti di Roma in un settore altamente sfidante come quello della Mobilità Aerea Avanzata, che consentirà in futuro – grazie alla progressiva implementazione di nuove tecnologie – di muoversi in maniera più agile, veloce e sostenibile in piena sicurezza”.

Sempre sul tem dell’Urban Air Mobility, EASA ha presentato di recente una proposta di regolamento per normare l’utilizzo dei taxi volanti che arriveranno a breve.