La risposta di TIM ai principali operatori della telefonia in Italia non si lascia attendere. Il provider italiano nel corso di queste settimane ha deciso di mettere in campo una serie di tariffe vantaggiose con lo scopo di contrastare soprattutto Iliad e la sua tariffa Giga 120. La migliore promozione per coloro che decidono di passare a TIM è la Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

Le offerte Wonder del gestore italiano si dividono in due pacchetti. In una prima circostanza gli utenti che scelgono queste tariffe avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un pacchetto con 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni mese.

Il secondo ticket per gli abbonati prevede invece chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque ed anche 50 Giga per navigare in rete. Il costo di rinnovo, in questa circostanza, sarà di 8,99 euro al mese.

Gli abbonati di TIM che si trovano ad attivare questa promozione avranno anche la garanzia di prezzi bloccati nel primo semestre dalla sottoscrizione della SIM. Le rimodulazioni sui costi non saranno quindi possibili entro i sei mesi dall’attivazione dell’offerta e del piano tariffario.

Una condizione necessaria per la scelta e l’attivazione di queste tariffe è la portabilità del numero da altro operatore. Queste tariffe non sono disponibili per chi ha già una SIM attiva. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.