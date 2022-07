Il noto produttore cinese Realme sembra essere intenzionato a continuare a sfornare nuovi smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. L’ultimo arrivato, in particolare, è il nuovo Realme Narzo 50i Prime, il quale però risulta essere un po’ retrò, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista hardware.

Realme presenta il nuovo smartphone “retrò” Realme Narzo 50i Prime

Realme Narzo 50i Prime è uno degli ultimi smartphone presentati in queste ore dal noto produttore cinese. Come anticipato in apertura, però, ci troviamo di fronte ad un modello un po’ retrò e se vogliamo dire anacronistico. La parte frontale, ad esempio, ospita un display da 6.5 pollici di diagonale con un notch a goccia centrale a forma di V ed in basso è presente una cornice piuttosto generosa. Oltre a questo, sul retro il comparto fotografico è affidato a una sola fotocamera da soli 8 MP. Un’altra nota decisamente anacronistica è poi la presenza di una porta di ricarica ancora di tipo microUSB.

Si tratta comunque di uno smartphone interessante visto il prezzo di vendita molto contenuto di soli 109,99 euro (ma soltanto durante i giorni del Prime Day). Tra le altre caratteristiche, troviamo il processore Unisoc T612 con tagli di memoria da 3 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di storage interno UFS 2.2. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah, mentre il software fortunatamente è Android 11 Go, il quale dovrebbe far girare bene lo smartphone anche con queste caratteristiche.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, durante il Prime Day Realme Narzo 50i Prime sarà distribuito ad un prezzo scontato di soli 109,99 euro. Dopo di che, sarà distribuito ad un prezzo di 139,99 euro, un prezzo comunque in linea con ciò che offre.