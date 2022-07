PayPal: ancora una truffa, tentativo di phishing fa scomparire i soldi

A capire sempre al meglio cosa significhi un messaggio arrivato all’interno della nostra casella di posta elettronica è un dovere. Bisogna infatti tenere le antenne dritte e gli occhi bene aperti per evitare che le truffe possono prendere il sopravvento come è successo ultimamente agli utenti PayPal.

Anche il servizio più famoso al mondo per quanto riguarda la sicurezza non può nulla contro l’ingenuità dei suoi clienti, i quali avrebbero dato libero accesso alla truffa semplicemente cliccando sul link e credendo si trattasse di una mail da parte di PayPal. Qui in basso abbiamo lasciato il messaggio, proprio per evitare che qualcuno possa non conoscerlo una volta che se lo troverà davanti.

PayPal: questo è il messaggio phishing che può rubare soldi dal vostro conto

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal