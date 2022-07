L’incontro annunciato su Twitter tra l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk e Papa Francesco avvenuto in Vaticano.

Elon Musk e Papa Francesco, tra tecnologia e natalità

In Vaticano, precisamente nella Domus Sanctae Marthae è avvenuto l’incontro tra Elon Musk e Papa Francesco.

Lo stesso patron di Tesla ne aveva dato comunicazione attraverso la sua piattaforma social preferita, Twitter.

L’incontro non è durato molto a lungo, secondo alcuni media poco meno di un’ora.

Musk ha presenziato accompagnato da 4 dei suoi 8 figli, con tanto di foto a fine incontro per immortalare l’evento.

I temi trattati hanno riguardato le moderne tecnologie in cui Elon, attraverso l’azienda Tesla e SpaceX, sta investendo enormi sforzi e portando avanti numerosi progetti.

Altro argomento discusso riguarda la natalità, in netto crollo nei paesi più avanzati.

Un tema caro a Musk come alla chiesa che si fa portavoce dell’ideale di famiglia. Non a caso poco tempo fa Elon aveva postato un Tweet dove ha parlato della grave situazione italiana che vede l’indice di nuovi nati in netto crollo negli ultimi anni.

In particolare si evidenziava come dagli anni 60 ad oggi il trend della natalità fosse sempre ribassista.

Un fenomeno di cui sicuramente tutti sono ben consci, ma che si scontra con la dura realtà della crisi economica che pende a sfavore delle giovani famiglie che intendono avere un figlio.

Poco prima dell’incontro pare che Musk fosse diretto a Venezia, dove ha postato una foto in maschera su Twitter in compagnia di una giovane donna con scritto: “Un luogo di grandi ricordi“.