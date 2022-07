La nuova famiglia di flagship realizzati da Xiaomi prenderà il nome di 12S. I modelli che comporranno la serie saranno tre e tutti si preannunciano molto interessanti sotto il punto di vista del designe e delle componenti hardware.

Stando alle informazioni emerse in queste ore, Xiaomi 12S e 12S Pro saranno delle versioni aggiornate dei flagship svelati a dicembre dello scorso anno. Per quanto riguarda il 12S Ultra invece, rappresenterà la versione rinnovata di Mi 11 Ultra.

I tre dovrebbero arrivare tutti insieme e sono attesi al debutto il 4 luglio in Cina. Il produttore sfrutterà l’evento di lancio per presentare anche il nuovo laptop Xiaomi Book Pro 2022 e la Xiaomi Band 7 Pro. Sarà possibile seguire la conferenza in live streaming su tutti i canali social del brand.

Il debutto della nuova famiglia di flagship Xiaomi 12S è imminente, ormai manca poco alla presentazione ufficiale

Dal punto di vista del design, Xiaomi ha mostrato la prima immagine della famiglia ed è possibile ammirare lo scatto in apertura di articolo. I modelli 12S e 12S pro avranno molti punti in comune per quanto riguarda la scheda tecnica.

Entrambi saranno spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. In alcuni mercati arriverà anche la variante dotata di chipset Mediatek Dimensity 9000. Per tutti e due i modelli, l’ottica principale sarà una Sony IMX707 da 50MP.

Tuttavia, il display per la versione vanilla sarà un AMOLED da 6.28 con risoluzione FHD+ mentre per 12S Pro troveremo una AMOLED da 6.73 pollici e risoluzione QHD+. I cambiamenti saranno più marcati con il 12S Ultra di cui abbiamo effettuato un approfondimento in un articolo dedicato.

Sebbene Xiaomi non abbia ancora confermato i prezzi ufficiali, ci aspettiamo un costo in linea con la precedente generazione di flagship. Il modello 12S potrebbe partire da 500 euro con la variante Pro che potrebbe salire a 650 euro. Non è disponibile ancora alcuna indicazione per la variante Ultra.