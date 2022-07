Il lancio della famiglia Xiaomi 12S sembra essere sempre più vicino e la serie sarà composta da tre modelli: 12S, 12S Pro e 12S Ultra. Quest’ultimo device sarà il flagship di riferimento e si preannuncia veramente interessante dal punto di vista tecnico.

Come emerge dalle ultime indiscrezioni, i tre modelli saranno piuttosto simili dal punto di vista del design. Tuttavia, la variante 12S Ultra sarà caratterizzata da un un comparto fotografico più pronunciato che occuperò una porzione maggiore della scocca posteriore.

Il motivo di questa scelta è da ricercare nelle ottiche più grandi e quindi di maggiore qualità. In particolare, il sensore principale sarà il Sony IMX989 da 50 megapixel e con una dimensione di un pollice.

La nuova famiglia Xiaomi 12S sta per arrivare e finalmente possiamo scoprire interessanti dettagli sul flagship 12S Ultra

Al fianco di quest’ottica troviamo acnhe una lente ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico a 5X. La fotocamera frontale invece sarà da 20MP. Inoltre, la famiglia di device sarà la prima a poter vantare la collaborazione diretta con Leica per quanto riguarda il comparto fotografico.

Il nuovo Xiaomi 12S Ultra avrà anche un display LTPO AMOLED da 6.73 pollici dotato di una risoluzione QHD+. Il refresh rate sarà di 120Hz mentre la densità di pixel sarà pari a 521 ppi. Sotto la scocca troverà spazio il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 che rappresenta la versione aggiornata del chipset più potente di Qualcomm.

Il sistema potrà contare su 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Non mancherà il sistema audio realizzato in collaborazione con Harmon Kardon e un sensore ad infrarossi. La batteria da 4.800mAh supporterà la ricarica rapida a 67W con il cavo, a 50W wireless e fino a 10W in modalità reverse charging. La data di lancio non è ancora stata ufficializzata, ma ormai sembra mancare molto poco al debutto.