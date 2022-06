Il prossimo 12 giugno 2022 si terrà il noto evento di Xbox Games Showcase e sicuramente saranno annunciare diverse novità molto interessanti. Tra queste, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere svelato un nuovo controller ispirato a quello del rivale presente con la PS5, ovvero il DualSense.

Xbox ha in cantiere un controller in stile DualSense? I rumos sembrano confermarlo

La nuova console di ultima generazione di Sony, ovvero la PlayStation 5, ha segnato un netto passo avanti rispetto al precedente modello. Tra le novità introdotte c’è stato ad esempio il nuovo controller denominato DualSense.

A quanto pare, però, sembra che anche Xbox sia al lavoro su un controller simile e quest’ultimo prodotto potrebbe essere svelato ufficialmente già a breve durante il noto evento di Xbox Game Showcase. Qualche ora fa, infatti, l’azienda ha pubblicato sul sito web di Xbox Design Lab un teaser che lascia pochi dubbi.

Nell’immagine teaser in questione, infatti, è raffigurato un controller a marchio Xbox in due colorazioni, bianca e nera. Sempre nell’immagine, è poi riportata questa frase: “Rimanete in attesa di vedere a cosa stiamo lavorando”. Dopo aver postato questo teaser, il sito web è stato poi momentaneamente chiuso, anche se è stato poi riportato che riaprirà fra non molto tempo.

Insomma, tutto lascia intendere che l’annuncio ufficiale di questo controller sia ormai prossimo e siamo certi che porterà diverse novità e miglioramenti rispetto agli attuali controller disponibili con le ultime console Xbox Series X/S. Staremo a vedere comunque se emergeranno ulteriori dettagli di rilievo fino al prossimo 12 giugno 2022.