Sony si prepara a svelare le sue nuove cuffie INZONE serie H – H9, H7 e H3 – secondo nuovi rapporti. Le nuove tre cuffie incentrate sul gioco arriveranno tutte con un suono spaziale a 360 gradi per il gioco e INZONE H9 includerà anche la cancellazione del rumore.

Il Sony INZONE H9 sarà, ovviamente, significativamente più costoso degli altri. Dopotutto, è l’opzione migliore e l’unica con la cancellazione del rumore. Sony INZONE H7 e H3 continueranno a offrire funzionalità della serie INZONE di alto livello. Questo incorpora un suono spaziale a 360 gradi e un microfono. La PlayStation 5 supporterà il cosiddetto audio 3D. Il linguaggio di design delle nuove cuffie sembra essere simile a quello di PlayStation 5. È molto simile alle cuffie ufficiali PlayStation 5, le Pulse 3D Wireless Headsets. Secondo alcune indiscrezioni, Sony presenterà le nuove cuffie insieme a un nuovo assortimento di display nella prossima settimana.

Sony rilascerà presto le nuove cuffie in diversi modelli

INZONE H3 è l’unica cuffia cablata della nuova gamma di cuffie della serie H. Sul padiglione sinistro è applicato un microfono nero. La connettività wireless sarà disponibile su Sony INZONE H7 e H9 di fascia alta. Tuttavia, hanno un microfono bianco rispetto al nero visto sull’H3. Le versioni superiori consentiranno comunque ai clienti di connettersi via cavo tramite un cavo USB di tipo C e un dongle USB.

Vale la pena notare che l’audio spaziale è attualmente una delle caratteristiche più importanti di Sony. Non sorprende, dato che l’audio 3D è stato promosso come una delle funzionalità principali della prossima generazione di PlayStation 5. Queste cuffie saranno quindi l’ideale per chiunque desideri provare il miglior audio su PlayStation 5.

Per il momento, siamo in attesa di sapere quanto costeranno le nuove cuffie. Date le funzionalità aggiuntive, potrebbero essere più costose delle cuffie wireless Pulse 3D. A causa della cancellazione del rumore, INZONE H9 costerà quasi sicuramente di più.

Nonostante la situazione della catena di approvvigionamento, che sarà presto risolta, Sony vende un numero significativo di PS5 ogni mese. Di conseguenza, prevediamo che la società utilizzerà PlayStation per vendere la serie INZONE.