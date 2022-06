L’utile strumento che Google mette a disposizione per la creazione di sondaggi e quiz online riceverà finalmente un aggiornamento. Il gigante dei motori di ricerca ha reso pubblici un paio di miglioramenti ampiamente richiesti che sono stati aggiunti a Google Forms. Queste aggiunte includono più opzioni per lo stile e il dimensionamento del carattere.

Avrai la possibilità di cambiare l’aspetto e la sensazione dei tuoi moduli a partire da questa settimana scegliendo una varietà di caratteri tipografici e impostazioni di dimensioni. Il tuo modulo può sfruttare i nuovi stili di carattere in una varietà di luoghi diversi. Nelle versioni precedenti di Moduli, questa funzionalità semplicemente non esisteva.

Google Forms, l’update è già disponibile

Ciò si traduce nel fatto che ora sei in grado di modificare l’intestazione, l’intestazione secondaria e il contenuto del corpo del modulo in modo indipendente. Prima di questo aggiornamento, la quantità di controllo che avevi sull’aspetto dei moduli era fortemente limitata.

Avrai un controllo più dettagliato sull’aspetto del tuo modulo ora che questo aggiornamento è stato applicato. Nello screenshot condiviso da Google, vengono visualizzate ulteriori possibilità di carattere tipografico. Proprio accanto alle selezioni del carattere tipografico ci sono i pulsanti che ti consentono di modificare la dimensione del carattere sia dell’intestazione che dei campi di testo.

A causa del fatto che Google Forms viene utilizzato principalmente per scopi didattici e sondaggi, la riprogettazione più recente dello strumento dovrebbe attirare gli utenti dei migliori Chromebook per studenti e i possessori di PC. Tutti i client di Google Workspace, così come gli utenti delle versioni storiche di G Suite Basic e Business, nonché i proprietari di account Google personali, hanno accesso all’upgrade.