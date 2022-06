Best Buy ha aggiunto una pagina per Pixel 6a, il telefono economico pianificato da Google che sarà disponibile il prossimo mese. Non puoi ancora preordinarlo tramite la pagina del negozio, che dice “Prossimamente”. Tuttavia, indica che Google perseguirà una strategia di vendita più aggressiva rispetto a Pixel 5a.

L’anno scorso, il rispettabile ma noioso Pixel 5a era disponibile solo su Google Store ed era disponibile solo in due paesi. Quest’anno sapevamo che Google avrebbe offerto il Pixel 6a in tredici paesi, ma non sapevamo se l’azienda sarebbe tornata alle vendite dirette. Ora sappiamo il contrario, grazie a questo elenco di Best Buy.

Google Pixel 6a arriverà a luglio

Nella pagina del negozio, puoi acquistare il telefono sbloccato o tramite T-Mobile o Verizon. La variante Verizon, come previsto, costerà in più grazie all’aggiunta di mmWave. Pixel 6a è disponibile in Charcoal, Chalk e Sage e costa circa 400 euro. La pagina del negozio menziona anche che Pixel 6a è “idoneo alla permuta”, ma non specifica che tipo di offerte di permuta sono disponibili.

Riteniamo che Pixel 6a sarà uno dei migliori telefoni Android a basso costo disponibili. Sarà dotato dello stesso chip Google Tensor del Pixel 6, oltre a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Insieme a un display OLED da 6,1 pollici, avrà una doppia fotocamera posteriore con le stesse funzionalità di fotografia AI che ci hanno entusiasmato l’anno scorso, come Real Tone e Magic Eraser.

Al momento, la società non ha rivelato ufficialmente una data di rilascio ma il prossimo device molto atteso di Google dovrebbe essere presentato e rilasciato sul mercato a luglio.