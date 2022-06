Telegram, l’app di chat anonima, sta lanciando un nuovo servizio premium che offre per la prima volta l’accesso ai servizi di trasferimento file. La decisione di monetizzare i suoi servizi arriva quando la base di utenti di Telegram cresce in tutto il mondo; secondo le proprie statistiche aggiornate, ha 700 milioni di utenti attivi ed è una delle prime cinque app più scaricate nel 2022.

Il nuovo servizio Telegram Premium fornirà ai clienti paganti una serie di nuove funzionalità “mantenendo l’accesso gratuito” all’app di base. Gli utenti di Telegram Premium possono caricare e condividere file di dimensioni fino a 4 GB, mentre gli utenti gratuiti sono limitati a 2 GB. Indipendentemente dal fatto che abbiano o meno Telegram Premium, tutti gli utenti di Telegram possono scaricare questi documenti extra-large.

Telegram Premium è già disponibile per gli utenti

Oltre all’ingresso dell’azienda nel settore del file hosting, i clienti di Telegram Premium saranno in grado di scaricare file multimediali e file dal loro spazio di archiviazione cloud illimitato alla “velocità più alta possibile”. Gli utenti Premium potranno anche seguire fino a 1000 canali, creare fino a 20 cartelle di chat con un massimo di 200 messaggi ciascuna, aggiungere un quarto account a qualsiasi app di Telegram, aggiungere 10 chat nell’elenco principale e memorizzare fino a 10 adesivi preferiti .

Telegram Premium consentirà inoltre agli utenti di rivedere la qualità delle trascrizioni e di convertire le comunicazioni vocali in testo. Telegram Premium è già accessibile per gli utenti iOS che hanno caricato l’ultima versione 8.8 dell’app, tuttavia non sembra essere disponibile per gli utenti Android. Gli aggiornamenti includono anche una serie di modifiche puramente estetiche, come immagini del profilo animate, nuove emoticon e badge premium.