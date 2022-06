Secondo il rispettato esperto della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo, molto probabilmente Apple presenterà le sue cuffie per realtà mista nel gennaio 2023. La previsione della data di rilascio più recente è stata fornita in un nuovo rapporto di ricerca che valuta le priorità di crescita del settore delle cuffie VR.

La ricerca si concentra su come il settore cambierà nei prossimi mesi quando Facebook, trasformato in Meta, si contenderà l’ingresso di Apple nel mercato delle cuffie VR. Kuo sostiene che Meta è stata fondamentale per il successo del settore VR negli ultimi anni perché ha venduto dispositivi VR a un costo inferiore.

Apple si prepara a rilasciare il suo headset

Secondo Kuo, il mercato della realtà virtuale sta crescendo al punto che un ritiro da Meta non danneggerebbe il settore. Invece, la riduzione dell’investimento di Meta nella tecnologia VR andrebbe a vantaggio di altri produttori di cuffie VR man mano che il settore cresce.

Inizialmente si prevedeva che il copricapo per realtà mista di Apple fosse disponibile nel 2022, ma i ritardi nello sviluppo di hardware e software hanno richiesto più tempo.nL’analista ritiene inoltre che Meta ridurrà la sua spesa hardware VR a breve termine mentre si concentra nuovamente sulla sua strategia aziendale principale. A causa della politica sulla privacy ATT di Apple su iPhone, la pubblicità sponsorizzata dal social network Facebook sta causando polemiche a Meta.

L’analista continua definendo il copricapo di Apple “il prodotto più difficile che Apple abbia mai progettato”, il che è un bel complimento per il produttore di iPhone. Infine, Ming-Chi Kuo prevede che i concorrenti di Apple seguiranno il design delle cuffie per realtà mista dell’azienda, spingendo l’intero settore in avanti.