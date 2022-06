Da ieri 24 giugno 2022 fino al prossimo 27 giugno 2022 l’operatore virtuale Very Mobile renderà attivabile la propria offerta denominata Very 4.99.

Questa volta viene indicata anche la promo cashback. Questo significa che i nuovi clienti Very Mobile che acquistano un’offerta inclusa nella promo cashback, appena avranno attivato la propria SIM Very riceveranno una ricarica omaggio direttamente sul credito residuo. Scopriamo insieme i dettagli.

Torna per pochi giorni l’offerta Very 4.99

Very 4,99 a 4,99 euro al mese prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Non sono previsti costi di attivazione. Online la SIM ricaricabile è gratuita.

La ricarica omaggio è valida esclusivamente per il pagamento del costo di rinnovo mensile dell’offerta, con priorità di consumo rispetto al credito delle ricariche a pagamento. Nella pagina ufficiale dedicata all’offerta Very 4,99 Weekend viene specificato adesso che l’offerta permette l’attivazione della promo cashback.

In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e per adesso anche nel Regno Unito), i minuti e gli SMS inclusi nelle offerte Very sono validi senza costi aggiuntivi. Per il traffico dati è previsto invece un limite mensile al quantitativo utilizzabile, in questo caso pari a 4,6 Giga al mese per tutto il 2022. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.