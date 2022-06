Nonostante ci siano tanti record a parlare per il marchio, Fiat starebbe riportando tantissimi problemi.le sue auto, secondo quello che è il parere degli automobilisti che ne avrebbero acquistata una, sarebbero molto spesso in assistenza.

Le motivazioni sarebbero da addurre a problematiche ricorrenti, le quali sarebbero presenti su più modelli della gamma Fiat. Molto spesso si parlerebbe di problematiche sulle 500 X, ma nel caso specifico qui in basso potete notare come un cliente proprietario di una Fiat Tipo abbia parlato chiaramente delle problematiche capitate alla sua auto.

Fiat: questi sono i problemi registrati da alcuni utenti come segnalato nei forum sul web

In questo caso un cliente Fiat ha fatto addirittura un elenco ben dettagliato:

Questa volta il pacchetto di problemi, tra difetti e mancanze varie, elencati da un automobilista proprietario di una Fiat TIPO da 120CV, sarebbe ben nutrito. Questo il suo commento:

“PROBLEMI:

– Seduta sedili posteriori non fissata (la seduta si può alzare semplicemente sollevandola); problema segnalato alla concessionaria con prospettata lettera di richiamo.

– Vibrazione del pedale freno a riposo (come se intervenisse l’ABS) dopo aver concluso la frenata ed aver rilasciato il pedale stesso; NON ancora segnalato alla concessionaria.

DIFETTI o MANCANZE:

– Gli ideogrammi dei “devio guida” (luci e tergicristalli) NON sono illuminati; di notte è necessario “andare a memoria” !

– I consumi MEDI reali sono ben lontani da quelli dichiarati sulla carta di circolazione (16 km/l reali in percorso misto contro i 23,8 km/l dichiarati, minori anche rispetto ai 19,2 km/l cittadini!).

– Mancanza luci su interno portiere

– Mancanza chiusura sportellino carburante