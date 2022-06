Quando verrà rilasciata nel 2023, la versione di Valhalla per la console Xbox sviluppata da Iron Gate AB presenterà il cross-platform con la versione sviluppata per PC. La versione PC di Valhalla sarà resa disponibile su Microsoft Store e tramite PC Game Pass in autunno.

In un messaggio pubblicato su Discord, un rappresentante di Iron Gate ha indicato che “ci sarà il crossplay completo”, che potrebbe essere tradotto come “potrai giocare su Steam con amici che sono su Xbox o qualsiasi altra combinazione”, indicando che sarà disponibile il “crossplay completo”.

Assassin’s Creed Valhalla, non c’è ancora una data

Questa è una notizia molto interessante perché suggerisce che i tuoi amici su Xbox potranno presto unirsi ai server dedicati che stai ospitando e dare un’occhiata all’ambiente che hai costruito nel corso dell’ultimo anno. Questo è uno sviluppo molto positivo ma al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito e ci toccherà attendere l’arrivo del cross-play per saperne di più.

Inoltre, l’accesso al crossplay non richiederà un account Microsoft; tuttavia, sembra che i tuoi progressi verranno sincronizzati tra il gioco su Xbox Game Pass e il gioco su PC Game Pass. Iron Gate ha affermato che a questo punto è “un po’ incerto” se la sincronizzazione tra le console Xbox e la versione Steam sarebbe possibile o meno. Questa affermazione è stata fatta in riferimento alla potenziale disponibilità del gioco su Steam.

Inoltre, Iron Gate ha confermato che la creazione della versione console non ostacolerà i progressi fatti sul gioco principale o l’imminente aggiornamento di Mistlands. Questa informazione è stata fornita da Iron Gate e non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli.